Лукашенко прокомментировал возможность скорого прекращения огня на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности скорого завершения военного конфликта на Украине зависит от европейских стран и президента страны Владимира Зеленского, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Об этом сообщает "БелТА".

"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет", - заявил Лукашенко.

Президент также прокомментировал недавний инцидент с беспилотниками в Польше.

"Беспилотники там залетели. Даже нас (упрекали - ИФ). Они к нам не летели эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили?" - отметил Лукашенко.

Представителей западных стран он назвал "дикарями", которые "нагнетают обстановку на ровном месте".

"Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать", - пообещал Лукашенко.