В США жене бывшего сенатора Менендеса вслед за мужем дали срок за коррупцию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США судья окружного суда приговорил Надин Менендес к четырем с половиной годам тюремного заключения из-за причастности к делу о взяточничестве и коррупции в отношении ее мужа, бывшего сенатора-демократа Роберта Менендеса, сообщает AP.

Прокуратура настаивала на семи годах тюрьмы, но суд смягчил приговор и разрешил ей отбыть три года условно ввиду ее тяжелого детства в Ливане, возраста и состояния здоровья.

Осужденная сказала в суде, что стала жертвой манипуляций мужа, который, по ее словам, принуждал ее участвовать в коррупционных схемах.

Прокуратура утверждает, что женщина, напротив, охотно играла ключевую роль в коррупционных схемах мужа.

Надин Менендес 58 лет. Ее должны были судить одновременно с мужем, однако суд отложил слушания после того, как у нее диагностировали рак груди.

По ходатайству адвоката, осужденной разрешили завершить курс лечения и начать отбывать срок летом 2026 года.

Суд присяжных в июле 2024 года признал Роберта Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

По версии обвинения, супруги Менендес получали наличные, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, как предполагают следователи, сенатор пообещал поспособствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

Сразу после вынесения вердикта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост, в августе сенатор ушел в отставку. Он стал первым государственным чиновником, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту.

