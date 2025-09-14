Поиск

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Мемориал у офиса организации Turning Point USA в Финиксе (Аризона)
Фото: Eric Thayer/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство американского политического активиста Чарли Кирка, обратил внимание на поляризацию общества в США.

"Это дело американских правоохранителей выяснять все-таки - это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так", - сказал он в интервью автору программы "Москва.Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так Песков прокомментировал убийство Кирка. Отрывок интервью опубликован в телеграмм-канале "Вести".

Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта. Официальные лица назвали произошедшее "целенаправленным нападением на одного конкретного человека".

В миреГубернатор Юты подтвердил задержание подозреваемого в убийстве активиста КиркаЧитать подробнее

Чарли Кирк был 31-летним активистом, директором и основателем консервативной организации Turning Point USA, ведущей деятельность в школах, колледжах и университетах. Он являлся близким соратником президента США Дональда Трампа. Трамп пообещал посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

В минувшую пятницу губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил на пресс-конференции о задержании подозреваемого в убийстве Кирка, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

США Чарли Кирк Дмитрий Песков
