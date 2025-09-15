Пекин назвал запугиванием призывы США ввести пошлины против Китая

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Призывы Вашингтона к странам НАТО и G7 ввести пошлины на китайские товары нарушают правила международной торговли и не решат украинскую проблему, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

"Шаг США является типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения, которое серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных индустриальных цепочек и цепочек поставок", - сказал Линь Цзянь, комментируя сообщения о том, что США призывали страны НАТО и G7 ввести пошлины против Китая за покупку российской нефти.

Представитель МИД подчеркнул, что такое давление не поможет положить конец украинскому конфликту, отметив, что единственным верным решением является диалог.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент призвал страны "большой семерки" присоединиться к США в введении пошлин в отношении государств, закупающих нефть у России, в частности, в отношении Китая и Индии. По словам Бессента, это поможет положить конец украинскому конфликту. Западные СМИ передавали, что речь может идти о пошлинах в 100%.