Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кратка сводка событий, произошедших к утру:

- Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом усиление экономического давления на Россию. По словам фон дер Ляйен, это был "хороший разговор". "Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала она в соцсети X.

- Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Ирака заявил о готовности поставить Багдаду современные образцы вооружений. Шойгу отметил, что Москва готова модернизировать ранее поставленную технику с учетом опыта СВО на Украине.

- Египет предложил расширить направления российского туризма. "Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе, плюс есть определенные требования по безопасности, которые мы предъявляем, египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции", - сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на среду восьми украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

- Испанский "Реал" обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1 в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.