ЕК может разморозить 550 млн евро для Венгрии ради одобрения санкций против России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия намерена предоставить Венгрии 550 млн евро из замороженных фондов Евросоюза для Венгрии, чтобы в обмен на это Будапешт не применял право вето в отношении новых санкций против России, пишет The Financial Times.

Издание напоминает, что ЕС может принять санкции только единогласно - при поддержке со стороны всех членов ЕС.

Власти Венгрии хотят получить от ЕС все причитающиеся Будапешту средства - около $20 млрд, выделение которых приостановили в 2022 году из-за недовольства Брюсселя венгерской внутренней политикой.

Еврокомиссия 19 сентября представила новый 19-й пакет антироссийских санкций.