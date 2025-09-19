Поиск

ЕК может разморозить 550 млн евро для Венгрии ради одобрения санкций против России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия намерена предоставить Венгрии 550 млн евро из замороженных фондов Евросоюза для Венгрии, чтобы в обмен на это Будапешт не применял право вето в отношении новых санкций против России, пишет The Financial Times.

Издание напоминает, что ЕС может принять санкции только единогласно - при поддержке со стороны всех членов ЕС.

Власти Венгрии хотят получить от ЕС все причитающиеся Будапешту средства - около $20 млрд, выделение которых приостановили в 2022 году из-за недовольства Брюсселя венгерской внутренней политикой.

Еврокомиссия 19 сентября представила новый 19-й пакет антироссийских санкций.

Еврокомиссия Евросоюз Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Трамп попросил Верховный суд разрешить ему уволить Лизу Кук из ФРС

Эстония не откроет автомобильное движение через мост в Нарве до окончания украинского конфликта

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });