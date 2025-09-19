Майк Уолтц утвержден постпредом США в ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру бывшего советника Белого дома по безопасности Майка Уолтца на пост постпреда США при ООН, трансляцию заседания транслировал телеканал C-Span. Сенаторы утвердили назначение 47 голосами против 43.

В последние девять месяцев у США нет постоянного представителя в ООН.

Телеканал NBC сообщает, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время прокомментирует это назначение.

Трамп выдвинул Уолтца на дипломатическую должность в мае 2025 года. Уолтц в СМИ был фигурантом публикаций о недопустимых публикациях в мессенджере Signal с другими высокопоставленными чиновниками по поводу военных ударов в Йемене.

Ранее, как сообщает NBC, Уолтц выступал за необходимость реформирования ООН, пересмотр финансирования США ООН, а также за борьбу с антисемитизмом.