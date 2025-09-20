Поиск

Брюссельский аэропорт отменяет в воскресенье половину рейсов из-за кибератаки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Половина рейсов из брюссельского международного аэропорта "Завентем" отменена в предстоящее воскресенье после кибератаки на внешнего поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на борт, передают СМИ Бельгии.

По оценке аэропорта, возникшие в связи с кибератакой технические проблемы продлятся до утра понедельника. Сообщается также, что в субботу другие крупные европейские аэропорты, в частности в Берлине и Лондоне, столкнулись с "киберсбоями", которые повлияли на работу систем регистрации и сдачи багажа и привели к задержкам.

Брюссельский аэропорт объявил в субботу вечером в коммюнике, что обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину рейсов, вылетающих 21 сентября, чтобы избежать чрезмерно длинных очередей и срывов расписания.

Брюссель Лондон Берлин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

Президент Ирана заявил, что страна справится с последствиями восстановления санкций ООН

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });