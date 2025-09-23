Поиск

Глава МИД Венгрии заявил о невозможности отказаться от нефти и газа из России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом пишет Guardian.

"Энергопоставки для нас - это чисто физический аспект. Было бы прекрасно мечтать о закупках нефти и газа откуда-то еще, но мы не можем обеспечить себе уверенных поставок энергоносителей без источников в России, - сказал министр. - Мы можем закупать лишь у тех, с кем у нас существует инфраструктура, и если посмотреть на инфраструктуру, то становится очевидным, что без поставок из России невозможно обеспечить энергобезопасность страны".

Заявление Сийярто прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО прекратить закупку нефти в России.

