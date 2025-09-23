Трамп назвал признание Палестины вознаграждением ХАМАС за преступления

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Решение некоторых стран признать палестинское государство лишь поощряет движение ХАМАС и не ведет к миру на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

"Теперь, как будто желая поощрить кого-то за продолжающийся конфликт, некоторые из этих стран хотят в одностороннем порядке признать палестинское государство... Это станет вознаграждением ХАМАС за ужасные преступления", - сказал он во вторник в ходе выступления на ГА ООН.

Трамп отметил, что вместо того, чтобы принимать такие меры, те, кто хочет мира на Ближнем Востоке, должны продолжать требовать освобождения израильских заложников в секторе Газа.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. Позже о признании Палестины заявили Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта. О готовности признать Палестину заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.