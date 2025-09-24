Поиск

В США сообщили о скорой договоренности Израиля и Сирии о деэскалации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тель-Авив и Дамаск сблизили позиции по соглашению о деэскалации между двумя странами, сообщил на полях Генассамблеи ООН спецпосланник США по Сирии Том Баррак. Об этом пишет Jerusalem Post.

"Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению, которое привело бы, как надеются в Дамаске, к прекращению израильских ударов по Сирии, и выводу израильских войск с юга страны. Это соглашение может послужить первым шагом к заключению договора о безопасности, который также обсуждают две страны", - сказал Баррак.

По его словам, в рамках соглашения о деэскалации Израиль обязуется остановить удары по Сирии, в то время как Сирия откажется от размещения тяжелой военной техники у границ Израиля.

США Сирия Израиль Том Баррак
