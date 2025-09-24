Главком НАТО в Европе назвал операцию Eastern Sentry долгосрочной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Операция Eastern Sentry ("Восточный страж") имеет долгосрочный характер, заявил Le Monde верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Государства-члены альянса внесли свой вклад, а некоторые из них представили мне предложения ... Мне нужна возможность поддерживать Eastern Sentry в течение длительного времени", - сказал он.

"Страны, которые не участвует сегодня, сделают это, возможно, через три-четыре месяца, так что у нас будут необходимые возможности в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил о начале операции Eastern Sentry ("Восточный страж") на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry заявили Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.