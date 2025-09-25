Поиск

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу передаст ему некие сообщения от американцев. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

"Я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих, - сказал он. - Там мы обсудим предложения, и от американцев есть. Накопилось много вопросов. Завтра я смогу об этом сказать".

Лукашенко находится в России с рабочим визитом 25-26 сентября. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. На пятницу запланирована встреча с президентом Путиным, в ходе которой главы союзных государств, как ожидается, "сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку".

США Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия
