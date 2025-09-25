Премьер-министр Эфиопии надеется принять Путина в Аддис-Абебе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе.

"Прошел практически год с нашей предыдущей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, что наша следующая встреча произойдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие", - сказал он в начале переговоров с Путиным.

Он также выразил уверенность, что его визит в Россию "послужит укреплению" сотрудничества между двумя странами.