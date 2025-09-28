Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Алесь Беляцкий Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул заявил, что занимается вопросом освобождения нобелевского лауреата, правозащитника Алеся Беляцкого, отбывающего десятилетний срок заключения в белорусской колонии.

"Я уже занимаюсь этим", - написал Коул в соцсетях, комментируя вопрос освобождения Беляцкого.

Он добавил, что ожидается, что это произойдет "очень скоро".

3 марта 2023 года создатель и руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Весна", нобелевский лауреат Алесь Беляцкий был осужден на десять лет лишения свободы.

Согласно обвинению, Беляцкий с коллегами руководили "Весной" после ликвидации организации Верховным судом Белоруссии в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую. Правозащитников обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 113 тыс. белорусских рублей (более $37 тыс. в эквиваленте).

В 2022 году Беляцкому совместно с правозащитным центром "Мемориал" (признан в РФ иноагентом), а также украинской организацией "Центр Гражданских Свобод" (признана в РФ нежелательной) была присуждена Нобелевская премия мира.

Джон Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября 2025 года Коул встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, в том числе 14 иностранцев.