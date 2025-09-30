В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Германия по факту косвенно уже давно вовлечена в украинский конфликт.

"Для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия давно вовлекла себя в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что его страна не находится в состоянии войны, но и в состоянии мира она больше не находится.

Пресс-секретарь главы государства отметил также: "Мы, конечно же, обратили внимание (на это заявление - ИФ). Поэтому здесь каких-то новаций не усматриваем".