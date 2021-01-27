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YouTube продлил блокировку канала Трампа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube продлил на неопределенный срок запрет администраторам канала экс-президента США Дональда Трампа к возможности выкладывать там новые ролики. Об этом представитель платформы сообщил Bloomberg.

"В свете опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заблокированным", - сказал он.

Аккаунт Трампа был заблокирован 12 января после штурма Капитолия сторонниками президента. Тогда сообщалось, что канал получил "страйк" за публикацию записи, спровоцировавшей насилие. "Страйк" влечет за собой семидневный запрет на загрузку новых видеозаписей. Также YouTube заблокировал возможность комментировать ролики Трампа.

20 января сервис продлил блокировку канала, сославшись на сохраняющуюся угрозу подстрекательства к насилию. 20 января Трамп покинул Белый дом и прошла инаугурация Джо Байдена.

Предполагается, что аккаунт Трампа останется на площадке, но в нем будет отключена возможность выкладывать новый контент. Комментарии под уже выложенными роликами останутся отключенными.

Компания не уточнила, когда будут сняты эти ограничения.

Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы в день штурма Капитолия 6 января. Основатель Facebook Марк Цукерберг в тот же день лично сообщил, что блокировка аккаунтов президента продлится как минимум до инаугурации. Он сослался на то, что не может допустить использование сервисов своих компаний для провокации мятежа против демократично избранной власти. Тем не менее, аккаунты Трампа в Instagram и Facebook были восстановлены еще 16 января.

Twitter 9 января объявил о бессрочной блокировке аккаунта Трампа. Микроблог экс-президента 27 января недоступен.

Дональд Трамп покидает Белый дом

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8 ноября 2016 года миллиардер Дональд Трамп победил во всенародном голосовании. 20 декабря он получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков и, таким образом, одержал формальную победу на выборах президента США. Голосование завершилось с результатом 304:169 в пользу Трампа. На фото: Трамп во время предвыборной кампании во Флориде.
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