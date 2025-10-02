Поиск

В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Латвийские государственные интернет-ресурсы 2 октября подверглись масштабной DDoS-атаке, сообщил в соцсетях Латвийский государственный центр радио и телевидения.

В течение часа или полутора часов были недоступны сайты службы государственных доходов vid.gov.lv, сайта "Latvija.lv", сайта правительства, сайты министерств, муниципалитетов и других госучреждений. Также был недоступен сервис электронной подписи "eParaksts.lv".

Центр радио и телевидения расследует случившееся. По его данным, DDoS-атака на госресурсы продолжается.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });