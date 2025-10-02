В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Латвийские государственные интернет-ресурсы 2 октября подверглись масштабной DDoS-атаке, сообщил в соцсетях Латвийский государственный центр радио и телевидения.

В течение часа или полутора часов были недоступны сайты службы государственных доходов vid.gov.lv, сайта "Latvija.lv", сайта правительства, сайты министерств, муниципалитетов и других госучреждений. Также был недоступен сервис электронной подписи "eParaksts.lv".

Центр радио и телевидения расследует случившееся. По его данным, DDoS-атака на госресурсы продолжается.