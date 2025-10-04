Организации палестинцев соберутся в Египте для обсуждения будущего Газы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представители различных палестинских организаций проведут в Египте конференцию о будущем сектора Газа, включая систему управления анклавом, сообщает в субботу CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя движения ХАМАС.

"По его словам, Египет примет межпалестинский диалог по вопросу палестинского единства и будущего Газы, включая управление сектором", - информирует телеканал.

Представитель ХАМАС не уточнил, когда именно пройдет встреча.

Ранее в ХАМАС подтвердили CNN, что делегация ХАМАС прибудет в субботу вечером в Каир на переговоры.

Телеканал сообщил со ссылкой на двух неназванных представителей американских властей, что в эти выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер тоже отправятся в Египет для обсуждения предложения об освобождении заложников, на которое дало согласие ХАМАС, и других аспектов плана мирного урегулирования в секторе Газа.