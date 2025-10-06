Что случилось этой ночью: понедельник, 6 октября

Жители Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ, премьер Франции огласил состав нового правительства, ограничения в аэропортах РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Почти 40 тыс. человек в семи районах Белгородской области остались без электричества после обстрелов ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. О том, как в понедельник будут работать детские сады и школы, оповестят через родительские чаты.

- Управление СКР по ЛНР возбудило уголовное дело по факту обрушения двух этажей жилого дома в городе Красный Луч в результате взрыва газа.

- Суд в Махачкале арестовал экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву по подозрению в мошенничестве. Она заключена под стражу сроком на 2 месяца - до 3 декабря 2025 г.

- ХАМАС опроверг сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа по Газе, назвав их "безосновательными" и "сфабрикованными".

- Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о назначениях в новое правительство республики. Ключевые министры сохранили свои позиции в кабмине, за несколькими исключениями. Министром экономики и финансов назначен Ролан Лескюр, министром вооруженных сил - Брюно Ле Мэр.

- Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились ночью в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова, Ярославля и Калуги.

- Футболисты "Севильи" со счетом 4:1 взяли верх над "Барселоной" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.