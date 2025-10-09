Генсек ООН призвал все стороны к выполнению условий соглашения по сектору Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал достижение соглашения об урегулировании конфликта в секторе Газа прорывом и призвал все стороны к его полному соблюдению.

"Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны полностью выполнять условия соглашения. Все заложники должны быть с честью освобождены. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня", - подчеркнул Гутерриш, его заявление размещено на сайте офиса генсека ООН.

Кроме того, по его словам, следует немедленно и беспрепятственно обеспечить доступ гуманитарных грузов и необходимых коммерческих товаров в сектор Газа.

"ООН поддержит полную имплементацию соглашения и увеличит стабильные и принципиальные объемы поставок гуманитарной помощи, а также будет содействовать усилиям по восстановлению и реконструкции в Газе", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции, "способствовавших достижению этого отчаянно необходимого прорыва".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.