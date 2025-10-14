Польша не будет участвовать в механизме ЕС по переселению мигрантов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Польша будет исключена из любого механизма переселения мигрантов, а также не будет нести соответствующих финансовых обязательств в рамках Евросоюза, заявил министр внутренних дел Марцин Кервиньский. Об этом сообщает радио RMF24.

"Мы несем достаточно расходов на защиту нашей восточной границы, и мы также приняли беженцев из Украины. Польша будет освобождена от любых механизмов переселения", - сказал глава МВД.

По его словам, также ЕС освободит Польшу от требования "обязательной солидарности", т.е. переселения определенного числа мигрантов, выплаты штрафов в случае нарушения, а также отправки оборудования или специалистов в другие страны в рамках миграционных программ.

"Мы никогда не согласимся ни на какие решения, которые могут быть потенциально опасны для наших граждан. Эта позиция неоднократно высказывалась на различных площадках европейских институтов и всегда будет поддерживаться правительством премьер-министра Дональда Туска", - подчеркнул Кервиньский.