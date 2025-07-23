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Польша продлила перерыв в приеме заявлений мигрантов о защите на границе с Белоруссией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство Польши продлило приостановку приема на польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Резолюцию о продлении временного ограничения права подавать ходатайства о предоставлении международной защиты принял Сейм. За продление ограничения проголосовал 381 депутат, против 19, воздержавшихся не было.

Перерыв продлен с 25 июля еще на 60 дней, до 23 сентября.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев". В мае оно было продлено еще на 60 дней.

Польша МВД Сейм Белоруссия
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