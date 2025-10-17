Полковник Рандрианирина вступил в должность президента Мадагаскара

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лидер военного переворота на Мадагаскаре, полковник элитного подразделения сухопутных войск (CAPSAT) Микаэль Рандрианирина приведен к присяге в качестве президента страны, сообщает BBC.

Церемония прошла в Высшем конституционном суде.

Рандрианирина 15 октября объявил себя временным президентом страны до тех пор, пока в стране не пройдут выборы. Говоря о переходной власти, он отметил, что "мы останемся здесь минимум на 18 месяцев, максимум на два года".

Массовые протесты на острове начались 22 сентября из-за регулярных отключений электроэнергии и водоснабжения. Полиция была вынуждена применить силу, 29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства.

В минувшие выходные президенту пришлось покинуть страну, по некоторым данным, на французском военном самолете. Радзуэлина также выпустил указ о роспуске нижней палаты парламента, который она не выполнила.

После этого нижняя палата проголосовала за импичмент президента: за него отдали голоса 130 парламентариев из 160.

Вооруженные силы Мадагаскара заявили, что взяли власть в стране после того, как ее покинул президент. Военные распустили все государственные институты, кроме нижней палаты парламента. Рандрианирина пояснил, что действие Конституции страны от 2010 года приостановлено "в ответ на ее неоднократные нарушения".

Рандрианирина родился в 1974 году. Обучался в военной академии, позже стал губернатором региона Андруи, эту должность он занимал с 2016 по 2018 год. После этого, до 2022 года являлся командиром батальона в городе Тулиара, позже возглавил CAPSAT. В 2023 году Рандрианирина был арестован за попытку организации мятежа, однако в тюрьме провел всего несколько месяцев.