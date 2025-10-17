Поиск

Саудовская Аравия и США обсуждают возможность заключения оборонного соглашения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии ведут переговоры с американской стороной о возможности заключить соглашение в оборонной сфере, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников FT, в Эр-Рияде надеются, что сделка будет согласована в ходе визита саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана в Вашингтон в ноябре. Планируется, что соглашение будет включать "усиление сотрудничества в военной сфере и в области разведданных".

В Госдепартаменте США отметили, что сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере обороны является "крепкой базой нашей региональной стратегии".

Госдепартамент США Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });