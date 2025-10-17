Саудовская Аравия и США обсуждают возможность заключения оборонного соглашения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии ведут переговоры с американской стороной о возможности заключить соглашение в оборонной сфере, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников FT, в Эр-Рияде надеются, что сделка будет согласована в ходе визита саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана в Вашингтон в ноябре. Планируется, что соглашение будет включать "усиление сотрудничества в военной сфере и в области разведданных".

В Госдепартаменте США отметили, что сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере обороны является "крепкой базой нашей региональной стратегии".