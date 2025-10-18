В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал решение польского суда, отказавшего в экстрадиции в Германию украинца, который подозревается в подрыве газопроводов "Северный поток".

"Возмутительно: по мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Таким образом, они дали предварительное одобрение терактам в Европе. Польша не только освободила террориста, но и фактически чествует его - вот где европейское верховенство права", - написал он в соцсетях.

Накануне Окружной суд Варшавы отказался экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира З., подозреваемого во взрыве на газопроводе "Северный поток", и снял с него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее руководитель бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что польские власти ищут законный способ отказать в экстрадиции. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что экстрадиция подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток 2" не отвечает интересам Варшавы.

Владимир З., гражданин Украины, 30 сентября был арестован в Польше по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Он разыскивался по Европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой. До суда мужчина находился в варшавском следственном изоляторе.

Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.