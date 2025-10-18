Поиск

FT сообщает, что операция США может привести Венесуэлу к гражданской войне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Попытка США свергнуть политическое руководство Венесуэлы грозит началом гражданской войны в этой стране, сообщает в субботу Financial Times (FT) со ссылкой на лиц, имеющих коммерческие отношения с Каракасом.

"Лица, ведущие дела с властями, предупреждают о таком риске: если правительство обезглавят, Венесуэла может сползти в гражданскую войну, как Ливия и Ирак после интервенции США. "Существует настоящая опасность того, что если американцы будут слишком самоуверенными, вы получите более радикальный и мрачный режим у власти, - сказал один из них. - А американцы умеют переусердствовать. Они не понимают тонкости", - информирует издание.

В то же время в венесуэльской оппозиции подобные заявления отвергают.

Вместе с тем неназванные представители оппозиции утверждали в разговоре с FT, что наращивание США военных сил у Венесуэлы должны убедить президента страны Николаса Мадуро и его приближенных уйти в отставку. Однако есть и другие точки зрения.

"Трамп хочет от Венесуэлы нефти, минералов и золота. Он хочет, чтобы американские компании тут инвестировали. Его не заботит смена режима", - заявил газете один американский бизнесмен, имеющий интересы в стране.

Financial Times напоминает, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, у нее также есть залежи золота, алмазов и колумбита-танталита (колтан) - это руда, используемая для изготовления компонентов многих электронных устройств.

Вместе с тем, отмечает газета, имеются очень противоречивые сведения о твердости положения правительства Венесуэлы. Имеющие связи в стране бизнесмены также утверждают, что представители властей отключают мобильные телефоны, ночуют каждую ночь в новом месте, сменили охрану.

Накануне американский президент Дональд Трамп заверил, что Мадуро не желает конфликтовать с США и готов идти на серьезные компромиссы.

В октябре The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что власти Венесуэлы, желая прекратить конфронтацию с США, предлагали Вашингтону основную долю в разработке венесуэльских нефтяных месторождений и других природных богатств.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку.

В свой черед Мадуро в пятницу сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.

