Трамп заявил, что США больше не будут предоставлять финансовую помощь Колумбии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить любые выплаты и субсидии Колумбии.

"Президент Густаво Петро из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков, активно поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких плантациях по всей Колумбии", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

"Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупномасштабные выплаты и субсидии со стороны США", это не что иное, как многолетний обман Америки, отметил Трамп. "С настоящего времени эти выплаты или любые иные формы платежей или субсидий больше не будут осуществляться", - заявил президент США.

Трамп отметил, что наркотики "стали, безусловно, самым крупным бизнесом в Колумбии". Цель этого производства наркотиков - продажа огромных объемов продукции в Соединенные Штаты, что вызывает смерть, разрушения и хаос".

"Петро, непопулярный и крайне низко оцениваемый лидер, который позволяет себе резкие высказывания в адрес Америки, лучше бы немедленно закрыл эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты сами закроют их за него - и сделают это жестко", - заявил Трамп.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нарушили суверенитет его страны и убили рыбака во время недавней военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

Речь идет об ударе военных США по судну в Карибском море в сентябре.

Американские военные атаковали суда в Карибском море 2, 16 и 19 сентября. Погибли 17 человек. Вашингтон заявляет, что на этих лодках перевозили наркотики.

В минувший четверг США нанесли удар по подлодке в Карибском море. Трамп заявил, что на подлодке находились известные наркоторговцы, перевозившие фентанил в больших количествах.

В конце августа The Washington Post сообщала, что командование ВМС США перебросило в воды Карибского моря и Тихого океана ближе к берегам Центральной и Южной Америки восемь кораблей с целью усилить борьбу с наркокартелями.