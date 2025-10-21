Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Юрай Цинтула, совершивший в прошлом году покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, приговорен к 21 году лишения свободы, сообщили во вторник словацкие СМИ.

Специализированный уголовный суд города Банска-Быстрица принял доводы прокуратуры и квалифицировал действия Цинтулы как теракт в отношении лица, находящегося под государственной защитой.

В то же время, СМИ отмечают, что этот приговор не является окончательным, поскольку, скорее всего, одна из сторон подаст апелляцию. В этом случае дело будет передано на рассмотрение Верховного суда Словакии.

15 мая 2024 года Цинтула в городе Гандлова пять раз выстрелил в Фицо, четыре пули попали в премьера.