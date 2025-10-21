Лидеры ряда стран ЕС поддержали предложение Трампа о прекращении огня на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа европейских лидеров заявила во вторник о единстве в стремлении к прочному миру на Украине и поддержала позицию президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - говорится в совместном заявлении.

Документ, помимо президента Украины Владимира Зеленского, подписали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они заявили о намерении "усилить давление на экономику и оборонную промышленность России", а также о разработке мер "по использованию всей стоимости иммобилизованных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы".

Согласно заявлению, подписанты встретятся позднее на этой неделе на заседании Европейского совета и в формате "коалиции желающих", чтобы обсудить дальнейшие действия в этой области и поддержку Украины.

Ранее в октябре Трамп заявил, что призвал и Зеленского, и российского президента Владимира Путина прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение.

"Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!" - написал американский лидер в соцсети Truth Social.