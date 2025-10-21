Поиск

В Литву прибыли первые закупленные в США вертолеты UH-60M Black Hawk

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первые из закупленных в США многоцелевых вертолетов прибыли на авиабазу в Литве, сообщило литовское Минобороны.

"Первые два вертолета UH-60M Black Hawk прибыли на авиационную базу ВВС Литвы 18 октября", - говорится в сообщении.

Представители ВВС Литвы провели техническую подготовку и первые испытательные полеты вертолетов UH-60M Black Hawk. В ходе полетов была проверена работа всех основных систем, оценена их работоспособность.

Литовские пилоты прошли программу переподготовки в США. "Они продолжат обучение в Литве, выполняя практические полеты вместе с инструкторами из США на учебном вертолете Black Hawk, который эксплуатируется на авиабазе с сентября этого года", - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Литвы заявили, что республика стала крупнейшим покупателем оружия в США среди балтийских стран, закупив за последние два года вооружения на сумму около 2 млрд евро. Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетные артиллерийские системы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и другое.

Black Hawk NASA Литва Минобороны США Javelin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });