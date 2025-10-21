В Литву прибыли первые закупленные в США вертолеты UH-60M Black Hawk

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первые из закупленных в США многоцелевых вертолетов прибыли на авиабазу в Литве, сообщило литовское Минобороны.

"Первые два вертолета UH-60M Black Hawk прибыли на авиационную базу ВВС Литвы 18 октября", - говорится в сообщении.

Представители ВВС Литвы провели техническую подготовку и первые испытательные полеты вертолетов UH-60M Black Hawk. В ходе полетов была проверена работа всех основных систем, оценена их работоспособность.

Литовские пилоты прошли программу переподготовки в США. "Они продолжат обучение в Литве, выполняя практические полеты вместе с инструкторами из США на учебном вертолете Black Hawk, который эксплуатируется на авиабазе с сентября этого года", - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Литвы заявили, что республика стала крупнейшим покупателем оружия в США среди балтийских стран, закупив за последние два года вооружения на сумму около 2 млрд евро. Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетные артиллерийские системы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и другое.