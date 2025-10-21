Поиск

Вице-президент США верит в возможность долгосрочного мира на Ближнем Востоке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что верит в возможность установления продолжительного мира на Ближнем Востоке благодаря мирному плану Вашингтона, сообщают израильские СМИ.

В ходе визита во вторник в Израиль Вэнс отметил, что мирный план долгосрочен, однако признал, что "многие вещи - сложные, многие вещи непредсказуемы".

По словам вице-президента, для того, чтобы инициатива США имела успех, необходимо время и "ее нельзя реализовать за неделю".

Он также подчеркнул, что если движение ХАМАС не разоружится, то "случатся очень плохие вещи".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои силы в сектор Газа, если ХАМАС будет нарушать соглашение о перемирии с Израилем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувшее воскресенье сообщила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. По информации The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. В ответ израильские военные нанесли серию массированных ударов по Газе, которые, согласно палестинским данным, привели к гибели нескольких десятков человек. Среди погибших значатся несколько командиров военного крыла ХАМАС.

В ночь на понедельник ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

США Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Джей Ди Вэнс сектор Газа
