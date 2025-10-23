Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

Таких проблем не исключают в Белом доме

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Белом доме полагают, что в случае продолжения шатдауна Соединенные Штаты ждут массовые задержки и отмены авиарейсов, в том числе - в праздничные дни.

"Если демократы продолжат шатдаун, боюсь, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупных аэропортах по всей стране", - заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, опасения связаны, в частности, с приближением Дня благодарения, который в США отмечают в конце ноября - в это время аэропорты особенно загружены.

Шатдаун, по мнению Белого дома, ставит под угрозу воздушную безопасность США, добавила Левитт.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.