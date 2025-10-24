Поиск

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Париже будут преданы суду два заключенных тюрьмы Санте за угрозы расправиться с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который в этой же тюрьме начал отбывать пятилетний срок с 21 октября, пишет Le Figaro.

В первый же день его отсидки в соцсети TikTok появилась сделанная в другой камере Санте видеозапись. Один из заключенных на этом видео неоднократно угрожает Саркози убийством, используя выражение "отсидка будет нехорошей", "мы отомстим за Каддафи, нам известно всё, Сарко". У них провели обыск, в камере нашли два телефона и обоих поместили под усиленное наблюдение вместе с третьим сокамерником.

Отвечать перед законом будут все же двое. В суд их привезут уже 24 октября.

Одному из заключенных грозит до трех лет лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа за распространение угрозы жизни через видео в интернете, а также до 5 лет за незаконное получение и использование мобильного телефона в тюрьме.

Второму заключенному вменяют соучастие в распространении угрозы жизни путем предоставления своего телефона для записи и публикации видео (также три года лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа). Также ему вменяют незаконное получение и хранение мобильного телефона и отказ раскрывать пароли этого телефона в ходе предварительного расследования (еще три года тюрьмы и 270 тысяч евро штрафа).

Саркози в Санте круглосуточно охраняют два полицейских охранника, которые меняются раз в 12 часов и дежурят снаружи его камеры. Французские СМИ сообщали, что появление в тюрьме полицейских вызвало недовольство как надзирателей, так и други заключенных.

Суд 25 сентября признал Саркози виновным по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Расследование длилось более десяти лет. Незаконности финансирования кампании 2007 года суд не усмотрел, но признал Саркози виновным в том, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах".

Построенная в 1867 году тюрьма Санте - последнее пенитенциарное заведение в черте Парижа. Она находится в 14-м округе.

