Во Франции под следствие попали трое заключенных Санте, угрожавших Саркози

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В парижской тюрьме Санте трех заключенных взяли под усиленное наблюдение за угрозы расправиться с экс-президентом Франции Николя Саркози, который с 21 октября отбывает срок в этом же заведении, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По ее данным, в соцсетях появилось видео, явно снятое одним из заключенных в Санте, на видео звучат угрозы расправиться с Саркози. По факту возбуждено расследование об угрозе жизни, в камере прошел обыск и были изъяты два телефона. Саркози в деле фигурирует как гражданский потерпевший, сказал телеканалу источник в окружении экс-президента.

В Санте к Саркози как к бывшему президенту приставлены два полицейских охранника. По данным BFMTV, их появление в тюрьме вызвало недовольство других заключенных.

Суд 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Отбывать срок экс-президент начал через месяц после вынесения приговора.

Расследование длилось более десяти лет. Суд не признал незаконность финансирования кампании 2007 года, но признал Саркози виновным в том, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах".

Построенная в 1867 году тюрьма Санте - последнее пенитенциарное заведение в черте Парижа. Она находится в 14-м округе.