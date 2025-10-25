Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает планы по борьбе с производителями кокаина и маршрутами незаконного оборота наркотиков в Венесуэле, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, у Трампа есть планы, которые он рассматривает в отношении целей на венесуэльской территории.

Однако окончательное решение еще не принято, отметили источники. По их словам, президент США не исключает также дипломатического подхода.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение использовать армию для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами Соединенных Штатов. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Позднее СМИ неоднократно передавали со ссылкой на источники, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки венесуэльского президента Николаса Мадуро.