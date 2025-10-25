Поиск

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает планы по борьбе с производителями кокаина и маршрутами незаконного оборота наркотиков в Венесуэле, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, у Трампа есть планы, которые он рассматривает в отношении целей на венесуэльской территории.

Однако окончательное решение еще не принято, отметили источники. По их словам, президент США не исключает также дипломатического подхода.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение использовать армию для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами Соединенных Штатов. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Позднее СМИ неоднократно передавали со ссылкой на источники, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

