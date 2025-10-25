Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Литва в 12:00 по местному времени (12:00 по Москве) возобновила пропуск транспортных средств через два ранее закрытых пункта пропуска на литовско-белорусской границе - "Шальчининкай" и "Мядининкай", сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в субботу.

"По состоянию на 12:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении ГПК.

После временного закрытия границы перед двумя литовскими пунктами пропуска со стороны Белоруссии в субботу утром находились более полутора тысяч транспортных средств.

Накануне с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало. Также литовская сторона не информировала Белоруссию о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве.