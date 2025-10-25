Поиск

В Минске назвали беспрецедентными действия Литвы, закрывавшей границу с Белоруссией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Литва дважды за неделю закрывала границу с Белоруссией без предупреждения, что является беспрецедентным шагом, заявил в эфире Первого информационного телеканала председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский.

"Такие действия (закрытие Литвой пунктов пропуска - ИФ) - вообще без предупреждения закрыть границу - беспрецедентны", - сказал он.

Орловский напомнил, что за минувшую неделю литовская сторона дважды закрывала границу с Белоруссией в обоих пунктах пропуска.

22 октября граница была закрыта по инициативе литовской стороны на 6 часов. И в эту ночь также полностью приостановили движение в пунктах пропуска Мядининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

"Причем сделали они это без предупреждения - как в первый, так и во второй раз. Поэтому такие действия стали полной неожиданностью для лиц, пересекающих границу. Это принесло определенные проблемы, в том числе физическим лицам, создало дополнительные очереди. Люди не знали, что дальше делать, куда следовать", - отметил глава ГТК.

Накануне с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах Мядининкай и Шальчининкай. После закрытия границы перед двумя литовскими пунктами пропуска со стороны Белоруссии в субботу утром находились более полутора тысяч машин. Позднее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Литва в 12:00 возобновила пропуск транспортных средств через эти пункты.

