СМИ сообщили, что столичная база ВВС Венесуэлы понесла ущерб от ударов с воздуха

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - База ВВС Венесуэлы "Ла-Карлота" в Каракасе понесла некоторый ущерб в ходе субботних ударов с воздуха, сообщает корреспондент агентства EFE.

Он заметил, что часть ограды вокруг базы разрушена, а на территории объекта разгорелись пожары.

Со своей стороны, президент Колумбии Густаво Петро привел в соцсети X данные, согласно которым удары пришлись по десятку объектов в Венесуэле. В основном это военные базы и аэропорты. В частности, одной из целей стала главная база венесуэльских военных - Форт Тиуна в Каракасе.

Каракас Ла-Карлота Венесуэла
