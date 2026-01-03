Поиск

Международный аэропорт Каракаса и военная база "Форт-Тиуна" подверглись атакам

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Удар нанесен по международному аэропорту Майкетии имени Симона Боливара вблизи Каракаса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на видеозаписи из соцсетей.

По информации издания, на территории аэропорта произошли сильные взрывы.

Также под удар попала база ВВС "Ла-Карлота" на востоке Каракаса, которую используют военные и частные самолеты.

В миреСМИ сообщили, что столичная база ВВС Венесуэлы понесла ущерб от ударов с воздухаЧитать подробнее

Однако, уточняет WSJ, подтвердить подлинность видеозаписей пока не представляется возможным.

Также ранее удар был нанесен по крупной военной базе "Форт-Тиуна" в Каракасе, где располагаются постройки, используемые Минобороны и венесуэльским командованием, а также резиденция вице-президента.

Между тем, по информации телеканала CBS, также атаки подверглась антенна связи в районе Эль Волкан на юге Каракаса и порт Ла-Гуайра на побережье Карибского моря.

Ранее CBS со ссылкой на источники передавал, что американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы.

Однако, как заявили источники CNN, комитет Сената США по делам вооруженных сил не был заранее оповещен о готовящейся операции против Венесуэлы.

