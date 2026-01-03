Американский сенатор заявил, что Рубио не ожидает новых действий США в Венесуэле после захвата Мадуро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что США, скорее всего, завершили операцию в Венесуэле, заявил в соцсети сенатор-республиканец Майк Ли по итогам телефонного разговора с главой Госдепа.

"Рубио ожидает, что США теперь, когда венесуэльский президент Николас Мадуро находится под стражей, не будут предпринимать новых действий в Венесуэле", - отметил сенатор.

По его словам, Рубио заявил, что Мадуро ожидает суд в США в связи с уголовными обвинениями.

Госсекретарь утверждал, что удары США по Венесуэле предпринимались с целью защитить служащих, которые должны были задержать Мадуро. Рубио заверил, что подобные действия не противоречат полномочиям американского президента и конституции США.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.