Поиск

CNN сообщил, что Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп несколько дней тому назад одобрил проведение операции по захвату и вывозу из Венесуэлы ее президента Николаса Мадуро, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источник.

"По словам человека, знакомого с темой, Трамп дал зеленый свет операции по пленению Мадуро несколько дней назад. Миссию выполнило спецподразделение армии США "Дельта", - информирует телеканал.

В миреТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыЧитать подробнее

Местоположение Мадуро отслеживало ЦРУ, которому Трамп ранее предоставил полномочия на организацию скрытных операций на венесуэльской территории.

Собеседник телеканал отметил, что теперь задержанного Мадуро ожидает суд в США.

CNN отмечает, что неясно, где теперь находится Мадуро.

Трамп утром в субботу подтвердил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.

Венесуэла США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

 Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

CNN сообщил, что Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Оппозиция в Венесуэле не исключила "согласованного ухода" Мадуро

Американский сенатор заявил, что Рубио не ожидает новых действий США в Венесуэле после захвата Мадуро

Вице-президент Венесуэлы потребовала от США доказательств, что Мадуро жив

CBS сообщил, что операцию по захвату Мадуро провело спецподразделение армии США "Дельта"

WSJ сообщила, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в безопасности

Трамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из Венесуэлы

 Трамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из Венесуэлы

Международный аэропорт Каракаса и военная база "Форт-Тиуна" подверглись атакам

СМИ сообщили, что столичная база ВВС Венесуэлы понесла ущерб от ударов с воздуха
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });