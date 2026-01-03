CNN сообщил, что Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп несколько дней тому назад одобрил проведение операции по захвату и вывозу из Венесуэлы ее президента Николаса Мадуро, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источник.

"По словам человека, знакомого с темой, Трамп дал зеленый свет операции по пленению Мадуро несколько дней назад. Миссию выполнило спецподразделение армии США "Дельта", - информирует телеканал.

Местоположение Мадуро отслеживало ЦРУ, которому Трамп ранее предоставил полномочия на организацию скрытных операций на венесуэльской территории.

Собеседник телеканал отметил, что теперь задержанного Мадуро ожидает суд в США.

CNN отмечает, что неясно, где теперь находится Мадуро.

Трамп утром в субботу подтвердил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.