NYT сообщила о помощи источника ЦРУ в правительстве Венесуэлы в захвате Мадуро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Осведомитель ЦРУ в венесуэльском правительстве предоставлял США информацию, которая позволила американским военным взять в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило в субботу издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, ознакомленных с операцией, источник ЦРУ в правительстве страны отслеживал местоположение Мадуро до его захвата американским спецназом", - говорится в публикации.

По данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с закамуфлированных беспилотников.

Один из источников уточнил, что операция стала результатом глубокого сотрудничества ЦРУ и военных, а также многомесячного планирования.

В свою очередь, The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, что в операции приняли участие два отряда спецподразделения "Дельта" - одно с Ближнего Востока, другое - из Африки. В преддверии рейда спецназовцы изучали ежедневные перемещения Мадуро и места, где он останавливался.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.