Поиск

NYT сообщила о помощи источника ЦРУ в правительстве Венесуэлы в захвате Мадуро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Осведомитель ЦРУ в венесуэльском правительстве предоставлял США информацию, которая позволила американским военным взять в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило в субботу издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, ознакомленных с операцией, источник ЦРУ в правительстве страны отслеживал местоположение Мадуро до его захвата американским спецназом", - говорится в публикации.

В миреГенпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его женеГенпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его женеЧитать подробнее

По данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с закамуфлированных беспилотников.

Один из источников уточнил, что операция стала результатом глубокого сотрудничества ЦРУ и военных, а также многомесячного планирования.

В свою очередь, The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, что в операции приняли участие два отряда спецподразделения "Дельта" - одно с Ближнего Востока, другое - из Африки. В преддверии рейда спецназовцы изучали ежедневные перемещения Мадуро и места, где он останавливался.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.

Венесуэла Николас Мадуро ЦРУ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Мадуро в итоге захотел переговоров, но США пошли на операцию в Венесуэле

NYT сообщила о помощи источника ЦРУ в правительстве Венесуэлы в захвате Мадуро

Вэнс заявил, что Трамп не раз предлагал урегулировать ситуацию с Венесуэлой с ясными требованиями

 Вэнс заявил, что Трамп не раз предлагал урегулировать ситуацию с Венесуэлой с ясными требованиями

СМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленность

Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов, занятых с начала перемирия

Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

 Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

CNN сообщил, что Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Оппозиция в Венесуэле не исключила "согласованного ухода" Мадуро

Американский сенатор заявил, что Рубио не ожидает новых действий США в Венесуэле после захвата Мадуро

Вице-президент Венесуэлы потребовала от США доказательств, что Мадуро жив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });