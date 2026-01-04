Поиск

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, возьмет на себя основные обязанности в управлении американской администрацией Венесуэлой, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник.

"Чиновник США заявил, что Рубио, который всю свою карьеру критиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, будет играть ведущую административную роль", - сообщает агентство.

Однако, отмечает Bloomberg, Белый дом предоставил мало информации о том, как намерен взаимодействовать с Венесуэлой с населением в 30 млн человек. Конкретных планов создания структур управления и возможного размещения американского контингента в стране пока представлено не было.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он добавил, что не собирается размещать в Венесуэле военных, при условии, что вице-президент республики Делси Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном.

