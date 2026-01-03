Президент Чили осудил действия США в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Военная операция США по захвату в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро является недопустимым шагом и нарушением суверенитета страны, заявил в субботу президент Чили Габриэль Борич.

"Соблюдение суверенитета и территориальной целостности стран - это красная линия, которую ни при каких обстоятельствах нельзя пересекать", - сказал Борич, его слова приводит агентство EFE.

Он опасается, что "сегодня такое случилось с Венесуэлой, а завтра на ее месте может оказаться любая другая страна".

Президент Чили добавил, что "энергично осуждает" действия Вашингтона. В частности, он считает неправильным, что "иностранное государство хочет напрямую контролировать территорию Венесуэлы".