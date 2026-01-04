Мадуро доставлен в федеральный следственный изолятор в Бруклине

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой Силией Флорес после прилета в Нью-Йорк направлены в федеральный следственный изолятор в Бруклине, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на два информированных источника.

Мадуро и его жена прибыли на самолете ФБР в аэропорт Стюарт, расположенный к северу от Нью-Йорка, в субботу днем (по местному времени) после того, как они были захвачены американским спецназом в президентском дворце в Каракасе.

Первоначально их доставили вертолетом спецназа на большой десантный корабль USS Iwo Jima, который находится вблизи берегов Венесуэлы в Карибском море, а затем отправили самолетом ФБР в Нью-Йорк, где им будут предъявлены обвинения в наркотерроризме.

Утром в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.