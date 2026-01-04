Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и замглавы аппарата Белого дома, советник по внутренней политике Стивен Миллер изучают варианты новой структуры управления Венесуэлы после пленения и вывоза ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Высокопоставленное должностное лицо заявило, что президентская команда по нацбезопасности, включая Рубио, Миллера и Хегсета, прорабатывают схему органов управления для Венесуэлы в эпоху после Мадуро", - сообщает WSJ.

Но, уточняет газета, американский президент Дональд Трамп пока не рассказал, как будет выглядеть переходное правительство в Венесуэле, намерены ли США оплачивать экономическую реконструкцию страны, развернет ли Пентагон войска на венесуэльской территории.

Представители сферы обороны накануне заявляли, что в Пентагоне и военных штабах все еще оценивают, как долго войска США останутся в регионе. Другие представители властей отмечали, что планов развернуть в регионе дополнительных военнослужащих или запросить Конгресс США о выделении денег для Венесуэлы пока нет.

Нынешние и бывшие американские дипломаты объяснили WSJ, что сроки "надзора" США за Венесуэлой и затраты на него будут зависеть от долгосрочных целей Трампа, от того, желает ли он перестроить венесуэльскую экономику и обеспечить политический переход, или же президент хочет лишь сберечь нефтяную инфраструктуру.

Один из сотрудников американской нефтяной отрасли высказал мнение, что США выполнили легкую часть планов, лишив Мадуро власти. Однако, подытожил он, еще не ясно, сможет ли венесуэльское правительство гарантировать безопасность и стабильность, нужные иностранным компаниям для массового возвращения в Венесуэлу.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он добавил, что не собирается размещать в Венесуэле военных при условии, что вице-президент республики Делси Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном.