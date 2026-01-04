Поиск

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и замглавы аппарата Белого дома, советник по внутренней политике Стивен Миллер изучают варианты новой структуры управления Венесуэлы после пленения и вывоза ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Высокопоставленное должностное лицо заявило, что президентская команда по нацбезопасности, включая Рубио, Миллера и Хегсета, прорабатывают схему органов управления для Венесуэлы в эпоху после Мадуро", - сообщает WSJ.

Но, уточняет газета, американский президент Дональд Трамп пока не рассказал, как будет выглядеть переходное правительство в Венесуэле, намерены ли США оплачивать экономическую реконструкцию страны, развернет ли Пентагон войска на венесуэльской территории.

Представители сферы обороны накануне заявляли, что в Пентагоне и военных штабах все еще оценивают, как долго войска США останутся в регионе. Другие представители властей отмечали, что планов развернуть в регионе дополнительных военнослужащих или запросить Конгресс США о выделении денег для Венесуэлы пока нет.

Нынешние и бывшие американские дипломаты объяснили WSJ, что сроки "надзора" США за Венесуэлой и затраты на него будут зависеть от долгосрочных целей Трампа, от того, желает ли он перестроить венесуэльскую экономику и обеспечить политический переход, или же президент хочет лишь сберечь нефтяную инфраструктуру.

Один из сотрудников американской нефтяной отрасли высказал мнение, что США выполнили легкую часть планов, лишив Мадуро власти. Однако, подытожил он, еще не ясно, сможет ли венесуэльское правительство гарантировать безопасность и стабильность, нужные иностранным компаниям для массового возвращения в Венесуэлу.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он добавил, что не собирается размещать в Венесуэле военных при условии, что вице-президент республики Делси Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Венесуэла Николас Мадуро Марко Рубио Пит Хегсет Стивен Миллер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор Института Латинской Америки: пока судьба всех активов в Венесуэле остается неизменной

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

 Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

США до спецоперации предлагали Мадуро сложить полномочия и уехать в Турцию

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

 Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

 В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января

Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

 Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

 Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 59 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });