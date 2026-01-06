Поиск

ЕС продолжит контакты с властями Венесуэлы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ЕС продолжит поддерживать прагматические отношения с действующими властями Венесуэлы, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в связи с приведением к присяге Делси Родригес в качестве временного президента этой страны.

"При том что мы не признаем легитимность президента (Николаса) Мадуро и также Делси Родригес, мы тем не менее продолжим целевое взаимодействие с венесуэльскими властями, чтобы защищать наши собственные интересы и продвигать наши принципы", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Хиппер подчеркнула, что "власти Венесуэлы получили свой мандат в результате избирательного процесса, который не уважал волеизъявление народа относительно демократических преобразований".

По ее словам, будущее Венесуэлы должно строиться на инклюзивном диалоге, ведущем к демократическому переходу.

Вице-президент Венесуэлы Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны. Верховный суд Венесуэлы постановил 4 января, что в сложившейся обстановке обязанности главы государства должна взять на себя именно Родригес.

В конце прошлой недели американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.

Хроника 03 – 06 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
