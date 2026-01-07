Поиск

WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил конгрессменам, что Вашингтон намерен купить Гренландию у Дании, не собирается проводить военную операцию по захвату острова, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с обсуждениями, Рубио сказал законодателям, что недавние угрозы администрации в отношении Гренландии не говорят о неминуемом вторжении; цель - приобрести этот остров у Дании", - передает WSJ.

По данным газеты, такой разговор состоялся в минувший понедельник во время закрытого брифинга, который Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проводили для руководителей Конгресса по поводу операции США 3 января по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Комментарии Рубио последовали после вопроса лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, не собирается ли администрация США прибегать к военной силе в других частях мира, включая Гренландию и Мексику.

В миреПремьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТОПремьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТОЧитать подробнее

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Гренландия США Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

 WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

Президентский совет Йемена обвинил лидера Южного переходного совета в госизмене

Politico сообщило, что из декларации "коалиции желающих" убрали детали о роли США

Что случилось этой ночью: среда, 7 января

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике

Чиновники США вели переговоры с Родригес за несколько месяцев до захвата Мадуро

Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

 Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

Самолеты США и НАТО следят за танкером Marinera под российским флагом

Трамп заявил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 96 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });