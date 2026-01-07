WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил конгрессменам, что Вашингтон намерен купить Гренландию у Дании, не собирается проводить военную операцию по захвату острова, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с обсуждениями, Рубио сказал законодателям, что недавние угрозы администрации в отношении Гренландии не говорят о неминуемом вторжении; цель - приобрести этот остров у Дании", - передает WSJ.

По данным газеты, такой разговор состоялся в минувший понедельник во время закрытого брифинга, который Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проводили для руководителей Конгресса по поводу операции США 3 января по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Комментарии Рубио последовали после вопроса лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, не собирается ли администрация США прибегать к военной силе в других частях мира, включая Гренландию и Мексику.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".