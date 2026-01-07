Поиск

МИД Франции заявил, что будущее Гренландии должно определяться ее властями и властями Дании

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Гренландия - это европейская территория и таковой останется, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в связи с тем, что США вновь поднимают вопрос об операции по установлению контроля над арктическим островом.

"Гренландия не продается. Она принадлежит гренландцам, и ее будущее будет определяться соглашением между гренландскими и датскими властями", - сказал он в среду в интервью радиостанции Franceinfo.

Министр призвал сохранять спокойствие перед неоднократными угрозами президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. По словам Барро, в Соединенных Штатах существует массовая поддержка членства Дании в НАТО, которое может быть в одночасье поставлено под угрозу любой формой агрессии против другого члена альянса. Он подчеркнул, что "это союз, и его члены обязаны взаимно уважать друг друга".

В миреWSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить ГренландиюWSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить ГренландиюЧитать подробнее

"Для страны НАТО было бы абсолютно бессмысленным нападать на другую страну НАТО. Это было бы совершенно бессмысленным и, прежде всего, полностью противоречило бы интересам Соединенных Штатов", - отметил глава МИД Франции.

Барро не считает вероятным возможное американское военное вмешательство в Гренландии. Он сообщил, что разговаривал 6 января с госсекретарем США Марко Рубио, и тот подтвердил ему, что Соединенные Штаты не рассматривают вооруженный вариант завладения островом. "Он отверг идею о том, что то, что только что произошло в Венесуэле, может произойти в Гренландии", - добавил министр.

Кроме того, Барро опроверг предположение, что Европа недостаточно твердо противодействует требованиям Трампа.

"Наша позиция не в том, чтобы подобно зрителям сетовать на нарушения международного права и не в том, чтобы выплёскивать международное право вместе с водой. Наша позиция в том, чтобы защищать эти великие принципы, потому что они справедливы, но в то же время укрепляться и перевооружаться с целью защитить себя от закона сильнейшего", - подчеркнул глава МИД Франции.

Ранее Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас заявила, что вопрос о статусе Гренландии могут решать только сама Гренландия и Дания.

Накануне премьер Дании Метте Фредериксен предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Гренландия Франция Жан-Ноэль Барро
